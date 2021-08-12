Пригоди «ковідного» паспорта. Чому він досі не працює?

Коли «ковідні» паспорти стануть доступні і чи взагалі потрібні вони?

Півтора місяця тому в Україні мала стартувати масова видача «ковідних» паспортів (сертифікатів). Проте цього досі не сталося…

Що видають зараз

Нині українцям після закінчення циклу щеплень видають документ, але це не «ковідний» паспорт, а «свідоцтво про вакцинацію». Це – паперовий, а не електронний документ, який можна отримати після щеплення другою дозою вакцини, тобто завершивши повний цикл щеплень, роз’яснюють у Міністерстві охорони здоров’я. Отримати таку довідку можна через два тижні після другого щеплення у сімейного лікаря. Знадобитися цей документ може при перетині кордону.

Інші особливості свідоцтва:

заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською;

обов’язково має офіційний штамп відповідного закладу охорони здоров'я та підпис лікаря, який його видав, а також підпис пацієнта або його уповноваженого представника;

містить персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);

термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.

Такий вигляд має паперовий документ – Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Громадяни України, які отримали дві дози вакцин Comirnaty від Pfizer & BioNTech, Spikevax від Moderna або AstraZeneca та мають міжнародне свідоцтво про вакцинацію, можуть відвідати 23 країни Європи: Францію, Іспанію, Швецію, Німеччину, Фінляндію, Італію, Румунію, Грецію, Болгарію, Австрію, Сербію, Грузію, Литву, Латвію, Хорватію, Боснію і Герцеговину, Словаччину, Швейцарію, Молдову, Туреччину, Словенію, Чорногорію, Люксембург.

Українці, які щеплені двома дозами вакцини CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, можуть відвідати країни, перелічені вище, за винятком Франції, Румунії, Литви, Латвії, Хорватії та Люксембургу.

Як мало б бути

Інший документ, «ковідний» паспорт (сертифікат), який станом на сьогодні українці не можуть отримати, на відміну від Міжнародного свідоцтва, повинен:

містити інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після Covid-19;

видаватися як в електронній, так і в паперовій формі, містити QR-код. Так, його можна буде отримати електронній формі через «Дію». Планується, що згодом документ видаватиметься у паперовій формі в закладах охорони здоров’я.

Коли ж «ковідні» паспорти стануть доступні широкому загалу? І чи взагалі потрібні вони?

Ще на початку травня цього року Максим Степанов, який на той момент був міністром охорони здоров’я, обіцяв, що «ковідні» паспорти запрацюють «до 1 липня». Щоправда, тоді якісь домовленості з ЄС були лише на підготовчому етапі, тому Степанов пропонував запустити «ковідні» сертифікати для користування всередині країни, з тим, щоб згодом сферу застосування було розширено.

Така ж обіцянка лунала і від Віктора Ляшка (на той момент – головний санітарний лікар, нині глава МОЗ).

Попередньо планувалося, що саме «ковідний» сертифікат (паспорт) стане такою собі «золотою перепусткою» через кордони країн ЄС. Первинно планувалося, що із міжнародним свідоцтвом українці зможуть їздити у країни, які не належать до Євросоюзу. Однак за пару місяців ситуація змінилася, дедалі більше країн визнають цей документ. Водночас нині вже під великим питанням гарантування безперешкодного перетину європейських кордонів лише за наявності свідоцтва чи навіть сертифікату. Приміром, Данія нині пускає до себе українців лише з негативним ПЛР. Тоді виникає питання: чи потрібен цей документ взагалі? Чи є від нього відчутна практична користь, чи його наявність – лише питання іміджу України?

До слова, ще 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

Яка реальна ситуація з «ковідними» паспортами

Від 1 липня минуло вже майже півтора місяця, а «ковідні» паспорти досі не доступні. Принаймні, широкому загалу. Так, днями перший заступник очільника Мінцифри Олексій Вискуб підтвердив, що нині «Дія» «вміє» генерувати сертифікати лише для користувачів iOS, тобто для власників iPhone. Решта ж користувачів інших смартфонів, які працюють на програмному забезпеченні Android, досі позбавлені можливості отримати документ. «На процедурі апруву (фактично – фінального етапу розробки). Намагаємося пришвидшувати», – пояснює Вискуб. Іншими словами, робота над тим, щоб «навчити» «Дію» генерувати сертифікати власникам смартфонів на Android, триває, коли ж закінчиться – неясно.

Ба більше: навіть не всі власники iPhone зможуть отримати омріяний документ. Такий привілей досі мають лише ті, хто у кінці червня записався на оголошене Мінцифрою бета-тестування.

Зауважимо: паперової альтернативи електронному «ковідному» паспорту теж немає. «Паперовий варіант «ковідного» сертифікату можна буде отримати ще нескоро – не раніше середини вересня», – повідомило «Главкому» джерело у МОЗ.

У МОЗі проблеми із затягуванням видачі «ковідних» паспортів не бачать. Кажуть: десь так і було задумано. «З 1 липня розпочалося бета-тестування генерування «Дією» «ковідних» сертифікатів. Зараз, поки воно триває, цей сертифікат генерується лише у тих користувачів, які на початку липня зареєструвалися на участь у цьому тестуванні», – розказав у коментарі «Главкому» речник МОЗ Роман Борщ.

Коли охочі отримають «ковідні паспорти»

Жодних часових рамок у Мінцифри конкретних дат початку повноцінної роботи «Дії» щодо генерації електронних сертифікатів не називають. Днями перший заступник очільника Мінцифри Олексій Вискуб хвалився «позитивними новинами з ЄС»: «Цифрові Covid-сертифікати в #Дія пройшли успішне технічне оцінювання з боку ЄС! Наразі залишився останній крок – політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати із сертифікатами».

Сьогодні команда «Дії» відзвітувала про чергове, безумовно, важливе досягнення, яке додає оптимізму, але не конкретику: «Зараз розпочався останній технічний етап — під’єднання України до інфраструктури Covid-сертифікатів ЄС, спільного середовища для всіх країн, що запускають власні Covid-сертифікати та забезпечують їх взаємовизнання».

У МОЗі ж натякають: чекати лишилось недовго. За словами Романа Борща, затримка відбувається не лише з суто технічних причин.

«Однією з оновлених складностей, з якими зіштовхнулися при бета-тестуванні, є некоректне заповнювання лікарями даних про щеплення в Електронній системі охороні здоров’я, через що сертифікат у додатку не «підтягується», – пояснює речник МОЗ.

Крім того, у відомстві наполягають: «ковідний» паспорт – не забаганка України, яка начебто не хоче відставати у цьому питанні від інших країн, а піклування для громадян.

«Будь-яка країна може самостійно встановлювати правила перетину свого кордону на власний розсуд: можуть вимагати сертифікат, міжнародне свідоцтво чи негативний ПЛР», – зазначає речник МОЗу.

Разом із тим, наполягає Роман Борщ, МЗС України у співпраці з МОЗ і з Мінцифри проводить переговори з країнами про взаємне визнання міжнародних документів про вакцинацію від Covid-19, зокрема, при наявності паперового Міжнародного свідоцтва про вакцинацію, щоб українці могли безперешкодно пересуватися світом.

Наталія Сокирчук, «Главком»