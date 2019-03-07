Ще один кандидат вирішив знятися з виборів



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Дмитро Добродомов більше не хоче балотуватися на посаду президента

Кандидат зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка

Кандидат у президенти України Дмитро Добродомов у ході виборчої кампанії на виборах 2019 заявив про намір зняти свою кандидатуру. Про це він повідомив у Facebook.

Раніше сьогодні народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

Нагадаю, 6 березня учасник президентських перегонів Сергій Кривонос знявся з виборів на користь Порошенка.

До слова, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Гриценка.