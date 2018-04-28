Нардеп Добродомов вдруге одружився: опубліковано фото

Добродомов одружився з політологом Анною Малкіною

У п’ятницю, 27 квітня, депутат Верховної Ради зі Львова Дмитро Добродомов одружився з політологом Анною Малкіною. Про це сам Дмитро Добродомов повідомив у своєму Facebook, опублікувавши фото з реєстрації шлюбу. Зазначимо, що це – другий шлюб Дмитра Добродомова. Від першого шлюбу у нього є син. 41-річний львів'янин Дмитро Добродомов



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Народний депутат Дмитро Добродомов одружився із професоркою політології

Добродомов одружився з політологом Анною Малкіною

У п’ятницю, 27 квітня, депутат Верховної Ради зі Львова Дмитро Добродомов одружився з політологом Анною Малкіною.

Про це сам Дмитро Добродомов повідомив у своєму Facebook, опублікувавши фото з реєстрації шлюбу.

Зазначимо, що це – другий шлюб Дмитра Добродомова. Від першого шлюбу у нього є син.

41-річний львів'янин Дмитро Добродомов є лідером партії «Народний контроль», а з 2014 року – народним депутатом України. За освітою – журналіст. З 2010 року він був генеральним продюсером телеканалу ZIK, а також автором і ведучим пограми «Хто тут живе?». У 2012 році він отримав нагороду «Телетріумф» у номінації «Ведучий будь-якого формату – регіон». До роботи на телеканалі ZIK він також працював у газетах «Експрес» та «Інформатор».

39-річна киянка Анна Малкіна є докторкою політичних наук та професоркою кафедри політичних наук Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. За інформацією з сайту університету, вона написала понад 50 наукових праць з політології.



