І Гриценко, і Добродомов спростовують інформацію про співпрацю з Балогою



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Добродомов і Гриценко

Ніяких домовленостей з Балогою у «Народного контролю» немає точно, - Добродомов

Кандидат у президенти, глава «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко спростував інформацію про те, що його політсила та «Народний контроль» Дмитра Добродомова створили спільну платформу з «Єдиним центром» Віктора Балоги, а також про те, що Балога став головою його виборчого штабу.

У коментарі «Главкому» Гриценко спростував інформацію, розповсюджену каналом 112, а за пару хвилин на Facebook розмістив наступний допис: «Хтось поширив інформацію про призначення Віктора Балоги керівником мого виборчого штабу. Дзвонять/питають журналісти. Даю відповідь: Штабу ще немає. Буде штаб, будуть призначення, тоді й повідомлю».

У свою чергу нардеп Дмитро Добродомов у коментарі «Главкому» також спростував цю інформацію.

«Про співпрацю з Балогою я взагалі вперше чую. Ніяких домовленостей з Балогою у «Народного контролю» немає точно», - сказав він.

«Ми ще в травні оголосили про створення платформи «Народна довіра», фактичного об’єднання політичних сил. Ми зараз виробляємо принципи щодо визначення єдиного кандидата. Питання створення штабу ще не обговорювалося, передчасно про це говорити», - додав він.