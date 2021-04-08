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    Верховний суд вперше підтвердив законність виходу громади з Московської церкви в Україні

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    Російською православною Церквою в Україні було ініційовано більше 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування - Верховний суд вперше підтвердив законність виходу громади з Московської церкви в Україні
    Російською православною Церквою в Україні було ініційовано більше 100 судових процесів щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування
    Фото: Главком

    Рішення Верховного суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих Російською православною церквою в Україні до Православної церкви України

    Велика Палата Верховного Суду вперше підтвердила законність зміни релігійною громадою свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України.

    Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

    «6 квітня 2021 року відбулося судове засідання Великої Палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 щодо законності зміни релігійною громадою с. Сутківці, Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України. За результатом засідання було ухвалене рішення про законність такої зміни підпорядкування», - йдеться у повідомленні.

    Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше, з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської православної церкви в Україні до Православної церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської православної Церкви в Україні проти цього.

    Повідомляється, що 23 лютого 2019 року релігійна громада с. Сутківці, Хмельницької області, у зв’язку з утворенням автокефальної Православної Церкви України, провела загальні збори, на яких прийняла рішення перейти з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України.

    Не бажаючи переходити до Православної Церкви України з усією релігійною громадою та, фактично, діючи проти волі самої релігійної громади, її настоятель звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним.

    Протягом досить тривалого часу цей позов розглядався у Господарському суді міста Києва, за результатом чого у лютому 2020 року було ухвалене рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. В подальшому, це рішення було залишене без змін і судом апеляційної інстанції.

    Проте, 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання вже Великої Палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення у касаційному порядку. Так, за результатом цього перегляду, вказані судові рішення були скасовані і у задоволенні позову було відмовлено повністю. Тобто, Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність рішення релігійної громади с. Сутківці, Хмельницької області, про перехід з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України.

    Православна церква України зазначає, що це рішення Великої Палати Верховного Суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих Російською православною Церквою в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України до Православної церкви України, ухваленим найвищою судовою інстанцією України.

    Так, з початку 2019 року, Російською Православною Церквою в Україні було ініційовано більше 100 судових процесів в достатньо нових для українського судочинства спорах щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування. В силу такої новизни до 6 квітня цього року була відсутня позиція найвищої судової інстанції України в таких питаннях, наслідком чого була суперечлива судова практика судів нижчих інстанцій у вирішенні таких спорів.

    Рішення ж Великої Палати Верховного Суду в обов’язковому порядку має враховуватися у спорах, які стосуються переходів православних релігійних громад України з РПЦвУ до Православної Церкви України, та, тим самим, уніфікувати підхід судів України у їх вирішенні, захищаючи законне право релігійних громад на зміну юрисдикції.

    Нагадаємо, церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує закон № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року. Такий висновок можна зробити із заяви глави Юридичного відділу церкви Московського патріархату в Україні, протоієрея Олександра Бахова.

    Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

    20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. В УПЦ назвали закон антиконституційним і політичним, підкресливши, що «Українська православна церква є церквою українського народу, заснована Собором Української православної церкви та зареєстрована відповідно до українського законодавства, а її центр знаходиться у Києві».

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    Теги: церква Українська православна церква закон православна церква
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