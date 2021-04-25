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    За два роки до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій – Епіфаній

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    Епіфаній заявив, що за два роки до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій - За два роки до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій – Епіфаній
    Епіфаній заявив, що за два роки до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій
    Фото: Главком

    Зараз є декілька переходів у ПЦУ, які не афішуються спеціально для того, щоб до кінця юридично оформити документи, зазначив Епіфаній

    За два роки до Православної церкви України приєдналося близько 700 парафій, повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

    Ведуча програми «Суботнє інтерв’ю» Інна Кузнецова зазначила, що громада в місті Сарата на Одещині мала проблеми з переходом до юрисдикції ПЦУ, «місцевий владика говорив про те, що вони дійшли до Верховного суду України». Вона поцікавилася, наскільки багато таких прецедентів.

    «Зараз є багато прецедентів. Згідно зі статистикою, впродовж цих 2 років до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій нових. І ми маємо сотні позовів, спорів, які розглядаються в різних судових інстанціях. Нещодавно ми отримали добру звістку щодо рішення ВСУ по одній із парафій в Хмельницькій області. Велика палата ВСУ ухвалила рішення, яким скасувала рішення, які були ухвалені Господарським судом й іншими нижчими інстанціями на користь РПЦ», – заявив митрополит.

    Він додав, що це рішення дуже важливе, оскільки воно лягає в основу в подальшу правову практику.

    «Усі інші суди нижчої інстанції повинні керуватися цим рішенням. Тобто складається певна така правова практика, на яку повинні зважати суди нижчої інстанції. І в більшості випадків всі ті судові спори, які зараз є, розв’язуються на користь тих громад, які ухвалили рішення про приєднання до ПЦУ», – додав предстоятель церкви.

    Владика зазначив, що «є зараз декілька переходів, які не афішуються спеціально для того, щоб до кінця юридично оформити документи, а вже потім озвучити про те, що ці переходи відбулися».

    ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

    Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

    З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

    У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

    Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

    За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

    Теги: церква РПЦ Українська православна церква документи громада Епіфаній
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