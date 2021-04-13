На Хмельниччині пів сотні парафії Московського патріархату перейшли до ПЦУ. Що відомо

На Хмельниччині 10 релігійних громад Московського патріархату подавали позови до суду щодо переходу до ПЦУ, розповів Тарнавський

На Хмельниччині до Православної церкви України перейшли 53 парафії Московського патріархату. Про це в етері Суспільне.Поділля повідомив речник Хмельницької єпархії Православної церкви України, архімандрит Даниїл Тарнавський, передає «Укрінформ».

«Станом на 12 квітня 53 громади перейшли з Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, дві громади перейшли з Української автокефальної православної церкви, які є перереєстровані вже офіційно, і 79 громад з Української православної церкви Київського патріархату, і вони вже перереєстровані. Більше 100 громад з Київського патріархату ще є не перереєстровані», – зазначив Тарнавський.

За словами речника, на Хмельниччині 10 релігійних громад Московського патріархату подавали позови до суду щодо переходу до ПЦУ. Частина парафій вже пройшла процедуру реєстрації ПЦУ і в близько п’яти справах ще тривають суди.

Основні претензії в судових позовах зводяться до того, що обласна державна адміністрація неправомірно провела перереєстрацію громад із Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом до Православної церкви України.

Нагадаємо, Велика Палата Верховного Суду вперше підтвердила законність зміни релігійною громадою свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України.

Церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує закон № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року. Такий висновок можна зробити із заяви глави Юридичного відділу церкви Московського патріархату в Україні, протоієрея Олександра Бахова.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. В УПЦ назвали закон антиконституційним і політичним, підкресливши, що «Українська православна церква є церквою українського народу, заснована Собором Української православної церкви та зареєстрована відповідно до українського законодавства, а її центр знаходиться у Києві».