«Не треба роздмухувати ситуацію». Ткаченко радить не перейменовувати Московський патріархат

Церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон

«Діалог, культура діалогу – найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій», – Ткаченко про Московську церкву

У питанні можливого перейменування Української православної церкви (Московського патріархату) у Російську православну церкву необхідний діалог, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоби зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу – найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій», – сказав Ткаченко.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Зазначимо, що Володимир Путін визнав, що в Україні діє Російська церква, яка маскується під УПЦ.