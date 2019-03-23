Чи були Бойко і Медведчук в списку Йованович?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Юрій Бойко і Віктор Медведчук 22 березня з'їздили у Москву, де зустрілися із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим

Якщо після повернення з Москви ці люди не направляються прямо в тюрму, то протестувати треба йти не до Луценка, а під американське посольство

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После визита в Москву, на поклон к царю, Бойко и Медведчука мы наконец то поняли, о чем говорил Луценко. Какой список людей передала посол США украинскому генеральному прокурору. Вот кого мировая закулиса запретила трогать. И вот уже пару лет генеральный прокурор хотел бы посадить этих негодяев, но не может. Ночами плачет, так хочет, но не дают. Связали руки генеральному прокурору. Не дают вершить закон и справедливость. И они почувствовали полную безнаказанность. В Москву ездят, Родину продают. И не удивительно, с такой то американской крышей.

Все стало на свои места. Ведь если бы не этот список Йованович, эти два негодяя давно бы сидели.

Во-первых Медведчук. Медведчук давно бы должен был сидеть, потому что он Медведчук. Это фактически статья. Быть Медведчуком. Если ты Медведчук - то сразу пожизненно. И обязательно с конфискацией. Потому что самого Медведчука потом может выменять Путин, на приличных людей, а вот деньги бюджету не помешают.

Во-вторых Бойко. Вот точно бы сидел, если бы не коварные американцы. За вышки Бойко бы сел. Тем более, в свое время доблестная прокуратура ведь уже вышла на след. Даже арестовывала какого-то Кацубу. Это такой молодой человек, который управлял Нафтогазом и не просил большую зарплату. Ему вроде и так хватало. И рулил этот талантливый парень в Нафтогазе (заместитель главы Правления) еще в те славные времена, когда не было этого вашего богопротивного корпоративного управления, когда никакие независимые наблюдательные советы не мешали украинскому народу управлять государственной компанией, и должности в Нафтогазе передавались внутри семьи, от одного Кацубы - другому. Да, были люди в наше время. Масштабные люди. Пару сотен миллионов долларов на одной вышке делали. Да и теперь видно мощь. Полетел Бойко в Москву, договариваться о газе дешевом и ему тут же Газпром предложил продавать газ по 240 долларов. Нафтогазу не предлагал, а вот опытному хозяйственнику Бойко предложил. Может по тому, что сейчас Нафтогаз покупает газ на европейских биржах по 180 долларов? В общем, чувствуется размах в человеке, другие раньше были крепкие хозяйственники. Не то, что теперь...

В общем, повязали же этого Кацубу славные украинские прокуроры. Но отпустили. Потому что он пошел на угоду зі слідством. А мы еще думали, что это за странная Угода зі слідством по - украінські. Когда один выходит, а второй не садится. Странная такая сделка. Грешили еще на украинских прокуроров, из следствия, что сделка была непосредственно с ними и думали, какой суммы была сделка. А вот оно что, оказывается. Оказывается проклятые американцы не дали посадить Бойко.

А теперь все стало на свои места. И если по возвращению из Москвы эти люди не направляются прямиком в тюрьму, то протестовать надо идти не к Луценко, а под американское посольство. Там дом зла. Хорошо, что Луценко не смог молчать. Теперь мы знаем правду.

И да, со списком Йованович выяснили. Теперь любопытно узнать, кто был в списке Коломойского. Он же в Амстердаме явно какие-то бумажки предлагал честному генеральному прокурору. Любопытно, может поэтому славный административный суд (имени Мосейчука-Супрун) должен вынести какое-то решение по национализации Привата во вторник? Может поэтому прокуратура помогает Коломойскому в их войне и Ко против государства? Если рубить правду матку, то теперь до конца...

Джерело: блог Сергія Фурси

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