Порошенко прокоментував скандальний вояж Медведчука і Бойка до Москви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко вважає, що Кремль зараз уже не соромиться підривати нашу єдність зсередини

Медведчук і Бойко домовляються, як посадити знову Україну на російську «газову голку», - президент

Президент України Петро Порошенко вважає, що Медведчук і Бойко у Москві обговорюють, як посадити знову Україну на російську «газову голку». Про це йдеться на сайті президента.

«Ви бачили вчора новини і відео з Кремля. Побігли до Путіна. Вони економіку обговорюють. Вони обговорюють, як посадити знову Україну на російську «газову голку». Вони вже союзи обговорюють, які будуть створені після президентських виборів, після парламентських виборів», - зазначив президент України.

«І вони самі стверджують, що вони об’єднаються. Проти кого вони об’єднаються? Проти України. Проти кожного з нас», - наголосив президент.

За його словами, не змігши прорвати фронт на сході, подолати, розшматувати Україну, Кремль зараз уже не соромиться підривати нашу єдність зсередини. «Ось майбутня парламентська коаліція - з Кремля пряма пропозиція і відповідна реакція ЗМІ», - сказав Порошенко.

«Економіку вони обговорюють, в той час коли наші хлопці гинуть на фронті», - додав президент.

За словами Порошенка, саме тому зараз російська пропаганда хоче очорнити та принизити в очах українців все, що зроблено.

Президент України вкотре підкреслив, що Путін ніколи не змириться з тим, що Україна вийшла зі сфери впливу Росії, ніколи не змириться з тим, що ми зробили свій вибір євроінтеграційного шляху розвитку держави.

Він наголосив на важливості відповідальної позиції на виборах, бо питання для України поставлено так - чи зможемо ми зберегти справжню незалежність від Росії. «Чи здатні ми протистояти спробам Кремля знову підкорити Україну? Чи допустять українці реванш проросійських сил та перемогу зручних для Росії кандидатів на виборах Президента та Верховної Ради?», - додав голова держави.

«Нам потрібно знову і знову нагадувати людям про справжній зміст вибору, що нам належить зробити. І не соромитись нагадувати людям про ціну помилки, якщо вона буде допущена», - сказав Порошенко.

«Ми маємо побачити справжні питання, приховані за прізвищами в бюлетені. І російські телеефіри нам дуже допомагають навести різкість», - підкреслив президент.

Глава держави підкреслив: «Нам потрібно всім бачити справжні ставки на цих виборах. Адже Путін цю ставку дуже добре знає і не приховує, який результат його категорично не влаштовує».

Як повідомлялося, кум Путіна привіз Бойка до Москви на зустріч з Медведєвим. Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві зустрілися з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Нагадаємо, у СБУ прокоментували зустріч Медведчука і Бойка з російським прем'єром. У СБУ не виключили можливий опосередкований зв'язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені.

Транслювали це зібрання телеканали, пов'язанні з Медведчуком, «112 Україна» і NewsOne.

Бойко - єдиний кандидат у президенти України, який публічно відвідав Росію в ході передвиборчої кампанії і зустрівся з керівництвом РФ.

Слід також нагадати, що телеканали, яким приписують зв'язок з Медведчуком, замовили спільний екзит-пол. На замовлення телеканалів опитування виборців на виході з виборчих дільниць буде здійснювати Інститут соціальних досліджень та консалтингу SORA (Відень, Австрія) спільно з Центром «Соціальний моніторинг» (Київ, Україна).

Також нагадаємо, що на початку лютого ГПУ відкрила справу проти Медведчука.

Читайте також: