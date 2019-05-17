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    Що приховує Кремль? Експерти пояснили нафтовий токсикоз Росії

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    Що приховує Кремль? Експерти пояснили нафтовий токсикоз Росії

    Наприкінці квітня відразу декілька європейських держав заявили про призупинення транзиту російської нафти

    17 травня в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Нафтовий токсикоз Росії: що приховує Кремль?»

    Запрошені гості: Нафіс Кашапов, член правління Всетатарського громадського центру; Сиресь Боляєнь, співзасновник громадського руху «Вільний Ідель-Урал»; Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», головний редактор журналу «Чорноморська безпека».

    Наприкінці квітня відразу декілька європейських держав заявили про призупинення транзиту російської нафти. Причина – невідповідність якості сировини, що постачається, стандартним показникам російської експортної суміші Urals.

    Як виявилося, мова йде про високий вміст у нафті хлорорганічних сполук, яких там не повинно бути взагалі. Для інтенсифікації нафтовидобутку Росія закачує в родовища шкідливу хлорорганіку, чим завдає непоправних збитків екологічній ситуації в нафтогазоносних районах, зокрема, у Поволжі (Ідель-Уралі).

    Що стало причиною забруднення російської нафти? Чому представники корінних народів Росії вимагають від європейських держав провести міжнародний аудит нафтовидобування в Ідель-Уралі? Як позначиться нафтовий скандал на репутації Російської Федерації? Які наслідки для магістрального нафтопроводу «Мозир-Броди» (МН «Дружба»), яким здійснює транзит нафти АТ «Укртранснафта».

    Нагадаємо, 23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

    В той же день польський оператор трубопроводів PERN заявив, що зафіксував погіршення якості російської нафти, що надходить з Білорусі по нафтопроводу «Дружба». «Гомельтранснафта» повідомляла про підвищений вміст хлорорганічних сполук в сировині.

    25 квітня «Укртранснафта» вимушено призупинила транзит нафти нафтопроводом «Мозир-Броди». Оператор змушений був це зробити, тому що на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) відмовились приймати неякісну російську нафту.

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