Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: оновлений алгоритм дій від МОЗ



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МОЗ змінив механізм надання допомоги пацієнтам з підозрою на Covid-19

У разі появи симптомів Covid-19 людина повинна звернутися до сімейного лікаря

Міністерство охорони здоров’я України оновило покроковий механізм надання допомоги пацієнту з підозрою на коронавірусну хворобу Covid-19.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«У разі появи симптомів Covid-19 у пацієнта сімейний лікар зобов'язаний діяти за затвердженим МОЗ алгоритмом та ухвалити рішення про подальше лікування хворого», – йдеться в повідомленні.

Так, згідно із оприлюдненою інфографікою, пацієнт, перш за все, повинен звернутися до сімейного лікаря. Після консультації телефоном лікар вирішить, чи необхідна госпіталізація. Виїзд сімейного лікаря до пацієнта здійснюється за необхідності.

Далі відбувається виклик мобільної бригади для забору зразків для тесту на Covid-19 та передавання зразків до лабораторії.

У разі підтвердження у хворого Covid-19, передбачено надання меддопомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах з спостереженням інфікованого.

Як зазначається, пацієнту від моменту звернення до сімейного лікаря рекомендовано самоізолюватися до встановлення діагнозу.

У разі, якщо людина не має свого сімейного лікаря, то вона може звернутися за меддопомогою, зателефонувавши на обласну «гарячу» лінію з питань коронавірусу.

У разі підвищення температури вище за 38 градусів, що погано піддається корекції (тимчасове, не більше ніж на 1-1,5 години зниження на тлі приймання жарознижувальних препаратів з наступним її підвищенням), радять телефонувати за номером «103».

Нагадаємо, за минулу добу, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846.

Коронавірус в Україні

Всього 135894

Хворіють 70821

Одужали 62227

Померли 2846

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