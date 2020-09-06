Відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу



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«Це просто інформаційні вкиди. Якщо якась компанія заявляє, що от-от випустить вакцину, її акції піднімаються, інвестиції збільшуються. А вакцини так і немає. Люди заробляють гроші», – вважає лікар.

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю: за рік ніяку вакцину не можна створити, тим паче якісну

Кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, інфекціоніст Андрій Александрін розповідає, що вакцину від коронавірусу неможливо розробити за короткий період. Про це лікар зазначив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Андрій Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.

«Знаєте, це для обивателя звучить ефектно: «вау, третя фаза досліджень». Я ледь не щотижня чую, що американці чи ізраїльтяни винайшли вакцину проти СНІДу чи інших захворювань. Минає час, а вакцина не з’являється. Це просто інформаційні вкиди. Якщо якась компанія заявляє, що от-от випустить вакцину, її акції піднімаються, інвестиції збільшуються. А вакцини так і немає. Люди заробляють гроші», – вважає лікар.

Також, медик прокоментував появу вакцини у Росії. Він вважає це профанацією та додає, що тільки після повної перевірки препарату на ефективність можна говорити про факт появи препарату проти коронавірусу.

«Як інфекціоніст можу вас запевнити: ні про яку вакцину від коронавірусу за рік, а тим більше – про якісну, просто не йдеться. Це неможливо. Те, що росіяни щось зареєстрували, не витримує жодної критики. За міжнародними канонами, кожна вакцина має пройти три етапи випробувань. Росіяни в грудні 2020 року мали б тільки закінчити другий цикл. Але вони вже заявили, що вакцина готова. Розумієте, імунно-біологічний препарат – це не жарти. Навіть якщо вакцина покаже свою ефективність, вона може бути небезпечною. Доки ж вона не буде безпечною, ні Всесвітня організація охорони здоров’я, ні ЮНІСЕФ, ні інші організації не візьмуть на себе відповідальність за неї. Це ж геноцид. Я в це не вірю», – зазначив лікар.

Крім того, інфекціоніст нагадав, що українці вже хворіли на коронавірус, але все одно вакцину так і не знайшли.

«Людство вже стикалося з коронавірусом у 2002 році був SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, тяжкий гострий респіраторний синдром – «Главком»), у 2006-2007 рр. був MERS (Middle East respiratory syndrome coronavirus, близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром – «Главком»), і от минуло вже 18 років, витрачено мільярди доларів, а вакцини досі нема. За рік же точно зробити вакцину від коронавірусу неможливо. На мою думку, у кращому випадку вакцина від Covid-19 з’явиться у кінці 2021 року. Особисто я більше сподіваюсь на те, що фармкомпанії зможуть найближчим часу розробити ефективні противірусні препарати, які реально допоможуть знизити смертність. При цьому я переконаний: усе наше населення рано чи пізно перехворіє на Covid-19», – зазначив медик.

Нагадаємо, що лікарка «швидкої» з Чернівців пояснила причини високої захворюваності медиків.

До слова, МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.

Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.