МОЗ повідомив про ситуацію із поширенням коронавірусу у регіонах



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За минулу добу в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу

Найвищий показник захворюваності у Тернопільській області

У Міністерстві охорони здоров’я надали статистику щодо ситуації у регіонах із поширенням Covid-19, станом на 6 вересня 2020 року: у 17 регіонах та місті Києві захворюваність за 14 днів на 100 тис. населення перевищує допустиму у 40 осіб. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, це такі регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності у Тернопільській області – 250,9 людини на 100 тис. населення.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51).

Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846.

У Києві виявлено хворих 240 осіб (вчора 315). Також 151 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 172) і 188 – на Львівщині (вчора 195), 141 – на Харківщині (вчора 380), 176 – в Івано-Франківській (вчора 166), Одеська область – 120 випадків (вчора 222).

Коронавірус в Україні

Всього 135894

Хворіють 70821

Одужали 62227

Померли 2846

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Як повідомлялося, станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2723).

Одужали – 1036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

Загалом одужали 61649 осіб, летальних випадків – 2811.

У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.