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    На Тернопільщині масово гинуть бджоли

    • Розсилка
    На Тернопільщині масово гинуть бджоли

    Фермери без попередження обробили поля отрутохімікатами, кажуть бджолярі

    У Шумському районі Тернопільської області місцеві жителі звернулися в поліцію з приводу масової загибелі бджіл. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону у вівторок, 14 травня.

    Зокрема, житель села Великі Загайці повідомив правоохоронцям, що працівники агрофірми, не попередивши мешканців навколишніх сіл, які займаються бджільництвом, проводили скроплення своїх полів хімікатами, що призвело до загибелі бджіл і порушення ветеринарних правил.

    З'ясувалося, що агрофірма проводила скроплення полів з ріпаком між селами Мирове і Рохманів.

    Жителі сіл, які займаються бджільництвом у навколишніх населених пунктах, кажуть, що комахи раптово почали гинути. Зараз створено спеціальну комісію, яка встановить завдані збитки.

    Поліцейські внесли відомості за цим фактом у ЄРДР і кваліфікували за ч.1 ст.251 КК - порушення ветеринарних правил. Триває досудове розслідування.

    Як повідомляв «Главком» минулого року, на Волині від отруєння масово загинули бджоли.

     

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