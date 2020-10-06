Директор із групи забудовника-афериста Войцеховського отримав 5 років умовно



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Засуджений Валерій Гошуренко відповідав за організацію будівництва житлового комплексу «Перлина Троєщини» на вул. Закревського, 42-А у Києві

Директор ТОВ «Континентбуд», що відповідав за організацію будівництва житлового комплексу «Перлина Троєщини», визнав себе винним і покаявся

Деснянський районний суд Києва засудив одного з директорів з групи Анатолія Войцеховського «Укогруп» до 5 років умовно і на один рік позбавив його права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій у сфері будівництва. Про це свідчить вирок суду від 21 вересня.

За даними «Судової влади», засудженим є Валерій Гошуренко. Він визнав себе винним, покаявся і засвідчив, що з травня 2011 року по березень 2014 року був директором ТОВ «Континентбуд» з групи «Укогруп». Він відповідав за організацію будівництва житлового комплексу «Перлина Троєщини» на вул. Закревського, 42-А у Києві. Як вказується у вироку, з документів йому було відомо про самовільне зайняття земельної ділянки і будівництво на ній зазначеного комплексу.

Також Гошуренко визнав себе винним у привласненні грошових коштів в сумі 2 млн грн, а також у складанні та видачі підробленої довідки про внесення коштів особою. Він визнав, що вказані злочини він вчинив у складі організованої групи, виконуючи вказівки власника «Укогруп».

Суд визнав Гошуренка винним у самовільному зайнятті земельної ділянки і самовільному будівництві будівель на ній (ч. 2, 4 ст. 197-1 КК), заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК), видачі неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 366 КК). І все це вчинено у складі організованої групи.

Колегія суддів дійшла висновку про звільнення Гошуренка від кримінальної відповідальності статтями 197-1 і 366 КК у зв’язку із закінченням строків давності. Разом з тим, він засуджений за ч.5 ст. 191 КК з урахуванням ст. 69, 75 і 76 КК до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права обіймати посади на рік. Йому встановлено іспитовий строк – 2 роки.

Нагадаємо, у 2018 році Гошуренко уклав угоду про визнання винуватості з прокурором по цій справі. Однак, її оскаржив власник групи компаній «Укогруп» Анатолій Войцеховський. У результаті угода була скасована.

Група компаній «Укогруп» була створена у 2004-2005 рр., в неї входило понад 60 підприємств. Войцеховський особисто був засновником ТОВ «Укоінвестбуд», ТОВ «Литий Камінь», ТОВ «Мегаполісстрой», ТОВ «Еверест Плюс», ТОВ «МіаВіла», ТОВ «Укоенергобуд», ТОВ «ФК «Укокапітал», ТОВ «Будмайданчик», ТОВ «Праймдевелопмент». У 2014 році Войцеховський перереєстрував підприємства на «номінальних» директорів з числа іноземних осіб та громадян України, залишивши за собою контроль вказаними підприємствами.

Починаючи з 2005 року, група Войцеховського здійснювала самовільне зайняття земельних ділянок на території Києва та самовільне будівництво будівель (житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів) на них за відсутності належних документів та/або з порушенням вимог дозвільних документів. Йдеться про щонайменше 40 об’єктів, серед яких і ЖК «Перлина Троєщини».

Джерело: Наші гроші