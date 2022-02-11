Сало чи авокадо: «Сільпо» запустив незвичний сайт знайомств

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До Дня закоханих мережа супермаркетів «Сільпо» запустила власний сайт знайомств. На відміну від звичних платформ для знайомств, тут можна знайти свою пару не за фотографією, локацією або коротким описом профілю, а за загальним уподобанням в їжі. Про це повідомляється на сторінці «Сільпо» у Facebook.

Щоб отримати свою пару, достатньо авторизуватися через Facebook та відповісти на короткі запитання. Знайти людину, щоб розділити з ним любов до смаколиків або просто кохання, можна за посиланням love.silpo.ua.

Для переконливості супермаркет посилається на дослідження соціологів, яке говорить нам про те, що наші уподобання в їжі диктують нам які будуть відносини з людьми.

«Значна кількість респондентів може підсвідомо керуватися вподобаннями у їжі, коли вирішують, чи варто продовжувати побачення, а 14% можуть припинити їх, якщо смаки несумісні з парою. Тому довіртесь науці та починайте стосунки чи просто дружбу одразу з важливого.

А щоб розділити з людиною велику любов, варто почати з любові до смачного. Спробуйте на сайті знайомств від «Сільпо» – і нехай щастить!», – говориться в пості.

Також київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина.

Нагадаємо, мережі «Сільпо» та «Фора» опинилися у центрі скандалу через антиукраїнські заяви.