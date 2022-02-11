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    Сало чи авокадо: «Сільпо» запустив незвичний сайт знайомств

    Харчові уподобання диктують нам відносини - Сало чи авокадо: «Сільпо» запустив незвичний сайт знайомств

    Харчові уподобання диктують нам відносини

    фото з відкритих джерел

    Психолог Крісті Фергюсон запевняє: «Ми приймаємо рішення не лише головою та серцем, а й смаковими рецепторами»

    До Дня закоханих мережа супермаркетів «Сільпо» запустила власний сайт знайомств. На відміну від звичних платформ для знайомств, тут можна знайти свою пару не за фотографією, локацією або коротким описом профілю, а за загальним уподобанням в їжі. Про це повідомляється на сторінці «Сільпо» у Facebook.

    Щоб отримати свою пару, достатньо авторизуватися через Facebook та відповісти на короткі запитання. Знайти людину, щоб розділити з ним любов до смаколиків або просто кохання, можна за посиланням love.silpo.ua.

    Для переконливості супермаркет посилається на дослідження соціологів, яке говорить нам про те, що наші уподобання в їжі диктують нам які будуть відносини з людьми.

    «Значна кількість респондентів може підсвідомо керуватися вподобаннями у їжі, коли вирішують, чи варто продовжувати побачення, а 14% можуть припинити їх, якщо смаки несумісні з парою. Тому довіртесь науці та починайте стосунки чи просто дружбу одразу з важливого.

    А щоб розділити з людиною велику любов, варто почати з любові до смачного. Спробуйте на сайті знайомств від «Сільпо» і нехай щастить!», – говориться в пості.

    Також київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина.

    Нагадаємо, мережі «Сільпо» та «Фора» опинилися у центрі скандалу через антиукраїнські заяви.

    Теги: продукти їжа жінка чоловік магазин
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    Сало чи авокадо: «Сільпо» запустив незвичний сайт знайомств