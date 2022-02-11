  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві молодики побили ветерана АТО та його собаку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подія трапилася в ніч з 10 на 11 лютого на вулиці Маршала Якубовського - У Києві молодики побили ветерана АТО та його собаку
    Подія трапилася в ніч з 10 на 11 лютого на вулиці Маршала Якубовського
    фото: скріншот відео

    Поліцію викликав небайдужий свідок

    У Голосіївському районі столиці група молодиків побила ветерана бойових дій та його собаку. Про це повідомляє «Обозреватель».

    Інцидент виник через те, що чоловік зробив зауваження щодо вживання алкоголю в парку. Подія трапилася в ніч з 10 на 11 лютого на вулиці Маршала Якубовського. Ветерана АТО побили до втрати свідомості. Відомо, що компанія побила також собаку, з якою гуляв потерпілий.

    Поліцію викликав небайдужий свідок. Компанії, яка напала на чоловіка, на той час вже не було.

    Постраждалого, за словами очевидців, госпіталізували, нині поліція встановлює обставини та деталі події.

    Нагадаємо, у Києві нетверезі чоловіки влаштували масову бійку в парку Перемоги.

    Читайте також: П’яні чоловіки побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах
    Теги: АТО алкоголь напад поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві молодики побили ветерана АТО та його собаку