У Києві молодики побили ветерана АТО та його собаку

Подія трапилася в ніч з 10 на 11 лютого на вулиці Маршала Якубовського

Поліцію викликав небайдужий свідок

У Голосіївському районі столиці група молодиків побила ветерана бойових дій та його собаку. Про це повідомляє «Обозреватель».

Інцидент виник через те, що чоловік зробив зауваження щодо вживання алкоголю в парку. Подія трапилася в ніч з 10 на 11 лютого на вулиці Маршала Якубовського. Ветерана АТО побили до втрати свідомості. Відомо, що компанія побила також собаку, з якою гуляв потерпілий.

Поліцію викликав небайдужий свідок. Компанії, яка напала на чоловіка, на той час вже не було.

Постраждалого, за словами очевидців, госпіталізували, нині поліція встановлює обставини та деталі події.

Нагадаємо, у Києві нетверезі чоловіки влаштували масову бійку в парку Перемоги.