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    Мережі «Сільпо» та «Фора» вляпалися у скандал через керівника, який принизив патріотів

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    Попри свою відверту антиукраїнську позицію, Баста безперешкодно виступає в Україні - Мережі «Сільпо» та «Фора» вляпалися у скандал через керівника, який принизив патріотів
    Попри свою відверту антиукраїнську позицію, Баста безперешкодно виступає в Україні
    Фото: lenta.ru

    Слава Баранський образив всіх українців, опублікувавши скандальний допис

    Головний директор із маркетингу торговельно-промислової групи Fozzy Group Слава Баранський принизив у своєму дописі українців. Він також позитивно висловився щодо виступу російського репера Басти, який днями відіграв два концерти в Україні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє активіст Сергій Стерненко.

    «Чому більшість пострадянських країн нормально розвиваються, а Україні дісталися тільки «гідність» та «європейські цінності?», – зверхньо вказано в дописі.

    Також Баранський підтримав Басту, який відкрито підтримує окупацію Криму.

    «Красава, Баста. Сільську тупість переможе тільки місто, яке кладе болт на цінності села», – напсав Баранський у своєму Instagram.

    Як відомо, Fozzy Group належать «Сільпо», «Фора», «Ringoo» та низка інших відомих компаній.

    Російський репер Василь Вакуленко, більш відомий під псевдонімом Баста, виступив уКиєві 25 і 26 червня в столичному клубі Stereo Plaza.

    Нагадаємо, раніше активіст Сергій Стерненко заявляв про те, що є всі підстави не пускати Басту до України.

    «Участь у заході, який прославляє окупацію Криму, є прямою підставою не пускати його в Україну як особу, яка загрожує національній безпеці... СБУ про це знала, але його все-таки пустили», – раніше говорив активіст.

    Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

    Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

    Крім того, донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

    Приводом для відеозвернення став інцидент із приїздом російського репера Басти до Києва, її «улюбленого виконавця».

    Так, 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

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    Теги: Крим СБУ скандал розслідування артист місто співачка Артур Instagram концерт Таїсія Повалій Сергій Стерненко
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    Мережі «Сільпо» та «Фора» вляпалися у скандал через керівника, який принизив патріотів