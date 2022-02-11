Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)

Закохані зможуть пройти удвох за ціною одного квитка

Із 12 до 14 лютого всі закохані пари, які завітають до зоопарку і зроблять фотографії біля тематичної фотозони перед входом чи на парковці та розмістять їх у себе в соцмережах із хештегом #ilovekyivzoo, зможуть пройти удвох за ціною одного квитка. Про це повідомляє КП «Київський зоопарк».

«За попередній рік серед мешканців Київзоо створилось 53 стабільні пари тварин, не враховуючи сезонних пар птахів і тих, які живуть колоніями. У цих пар за минулий рік з’явилось понад 450 дитинчат. Зокрема, з’явилось потомство у лемурів, ібісів, диких котів, гуанак та інших тварин», – розповіли в київському зоопарку.

Весь столичний зоопарк за останні роки якісно оновився і став більш комфортним і зручним – як для відвідувачів, так і для власне мешканців. Саме комфортні умови, створені для тварин і птахів, дають змогу щороку радіти поповненню в родинах мешканців.

Нагадаємо, працівники Київського зоопарку влаштували свято з нагоди 13-річчя левиного прайду.