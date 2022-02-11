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    Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)

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    Закоханим пропонується зробити фото біля тематичної фотозони перед входом чи на парковці - Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)
    Закоханим пропонується зробити фото біля тематичної фотозони перед входом чи на парковці
    фото: kyivcity.gov.ua

    Закохані зможуть пройти удвох за ціною одного квитка

    Із 12 до 14 лютого всі закохані пари, які завітають до зоопарку і зроблять фотографії біля тематичної фотозони перед входом чи на парковці та розмістять їх у себе в соцмережах із хештегом #ilovekyivzoo, зможуть пройти удвох за ціною одного квитка. Про це повідомляє КП «Київський зоопарк».

    «За попередній рік серед мешканців Київзоо створилось 53 стабільні пари тварин, не враховуючи сезонних пар птахів і тих, які живуть колоніями. У цих пар за минулий рік з’явилось понад 450 дитинчат. Зокрема, з’явилось потомство у лемурів, ібісів, диких котів, гуанак та інших тварин», – розповіли в київському зоопарку.

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    Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)
    Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)
    Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)
    Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)
    Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)
    Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)
    Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)

    Весь столичний зоопарк за останні роки якісно оновився і став більш комфортним і зручним – як для відвідувачів, так і для власне мешканців. Саме комфортні умови, створені для тварин і птахів, дають змогу щороку радіти поповненню в родинах мешканців.

    Нагадаємо, працівники Київського зоопарку влаштували свято з нагоди 13-річчя левиного прайду.

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    Теги: Київ акція зоопарк
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    Київський зоопарк вигадав акцію до Дня святого Валентина (фото)