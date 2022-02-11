Нардепка Устінова розповіла про вагітність та чому народжуватиме у США

Нардепка зазначила, що її дочка матиме громадянство України

Нардепка із партії «Голос» Олександра Устінова розповіла, що зараз перебуває на лікарняному, оскільки скоро народить доньку. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Устінова довго приховувала свою вагітність, однак зараз вона була вимушена піти на лікарняний через рекомендації лікарів.

«Офіційно. Так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом. Я вже майже 2 тижні, як на лікарняному, оскільки скоро маю народити донечку. Досить довго приховувала свою вагітність, знаючи «доброзичливих» колег, працювала і ходила на роботу, поки лікарі не переконали таки піти на вимушений лікарняний», – написала вона.

Нардепка зазначила, що перебуває зараз у США, де проживає і працює її чоловік. Устінова запевнила, що її донька після народження буде громадянкою України. Нардепка додала, що після народження дитини «сидіти в декреті» не збирається та планує повернутися до роботи.

«Нарешті, хоч і на кілька місяців, але наша родина разом. Як багато хто з вас уже знає, (хто ні – читайте декларації), мій чоловік працює в США, і вже 3 роки через його роботу і мій громадянський обов'язок ми живемо на дві країни, і навіть на два континенти. Але наша дівчинка сказала «досить!» і внесла корективи в наше «інтернаціональне» сімейне життя, ще до народження. Оскільки Льоша приїхати більше, ніж на 2 тижні не може, то щоб бути разом, коли малеча прийде в світ, я поїхала до чоловіка. Зараз, я зобов'язана трохи приділити час найважливішому», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,Устінова на своїй сторінці у Facebook розповіла про прикрий випадок, який трапився з її замовленням з інтернет-магазину «Розетка».

Також нардепки Геращенко й Устінова влаштували гарячу сварку в соцмережі.