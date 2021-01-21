Шмигаль доручив рятувальникам перевірити усі будинки для літніх людей

Пожежа у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові забрала життя 15 людей

Мінсоцполітики та МВС мають перевірити законність приватних будинків для літніх людей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій здійснити позачергові перевірки стану протипожежної безпеки у будниках для літніх людей.

«Доручаю Державній службі з надзвичайних ситуацій здійснити позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику: готелях, пансіонатах, хостелах, будинках розміщення літніх людей», - сказав він на позачерговому засіданні уряду в четвер.

Крім того, місцевим органам влади і Міністерству соціальної політики доручено провести роботу щодо встановлення законності створення приватних будинків для людей похилого віку.

Прем'єр також доручив опрацювати питання необхідності надання допомоги постраждалим.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

Також представники місцевої влади та департаменту соцзахисту повідомили, що за вказаною адресою немає жодних офіційних установ для літніх людей. «Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального», – повідомив директор департаменту.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Отже, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через пожежу скликано позачергове засідання уряду.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації.

Будинок для літніх людей, де сьогодні сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування - від 450 гривень за добу.

Поліція Харківщини встановила власників будинку та проводить слідчі дії.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.



