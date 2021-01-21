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    Пожежі у Харкові надано статус надзвичайної ситуації державного рівня

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    <span><span>Пожежа у будинку для літніх людей&nbsp;</span></span>&laquo;Золотий час&raquo; <span>забрала життя 15 людей&nbsp;</span> - Пожежі у Харкові надано статус надзвичайної ситуації державного рівня
    Пожежа у будинку для літніх людей «Золотий час» забрала життя 15 людей 
    Фото: ДСНС

    Під час пожежі загинуло 15 людей

    Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня. Про це було заявлено на екстреному брифінгу голів Національної поліції України Ігоря Клименка та Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Спочатку туди прибули перші підрозділи служби з надзвичайних ситуацій - чотири одиниці техніки і пожежна драбина. О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м. О 16:53 пожежу повністю ліквідовано. У результаті ліквідації пожежі було виявлено 15 загиблих, п’ятьох осіб госпіталізовано до лікувальних закладів. За всіма ознаками пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня», - заявив Чечоткін.

    Він також закликав громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час використання приладів для обігріву в холодний період.

    Чечоткін і Клименко висловили співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок пожежі. Глава ДСНС закликав українців уважно користуватися обігрівачами.

    21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідованоНа місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

    Також представники місцевої влади та департаменту соцзахисту повідомили, що за вказаною адресою немає жодних офіційних установ для літніх людей. «Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального», – повідомив директор департаменту.

    Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Отже, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через пожежу скликано позачергове засідання уряду.

    Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації. 

    Будинок для літніх людей, де сьогодні сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування - від 450 гривень за добу. 

    Поліція Харківщини встановила власників будинку та проводить слідчі дії. 

    Теги: Харків пожежа прокуратура ДСНС розслідування поліція будинок надзвичайна ситуація
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