Пожежі у Харкові надано статус надзвичайної ситуації державного рівня

Під час пожежі загинуло 15 людей

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня. Про це було заявлено на екстреному брифінгу голів Національної поліції України Ігоря Клименка та Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, повідомляє пресслужба ДСНС.

«Спочатку туди прибули перші підрозділи служби з надзвичайних ситуацій - чотири одиниці техніки і пожежна драбина. О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м. О 16:53 пожежу повністю ліквідовано. У результаті ліквідації пожежі було виявлено 15 загиблих, п’ятьох осіб госпіталізовано до лікувальних закладів. За всіма ознаками пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня», - заявив Чечоткін.

Він також закликав громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час використання приладів для обігріву в холодний період.

Чечоткін і Клименко висловили співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок пожежі. Глава ДСНС закликав українців уважно користуватися обігрівачами.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

Також представники місцевої влади та департаменту соцзахисту повідомили, що за вказаною адресою немає жодних офіційних установ для літніх людей. «Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального», – повідомив директор департаменту.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Отже, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через пожежу скликано позачергове засідання уряду.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації.

Будинок для літніх людей, де сьогодні сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування - від 450 гривень за добу.

Поліція Харківщини встановила власників будинку та проводить слідчі дії.