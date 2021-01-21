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    Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові

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    Попередня причина займання &ndash;&nbsp;необережне поводження з електронагрівальними приладами - Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові
    Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами
    Фото:Офіс генпрокурора

    Уряд скликає позачергове засідання

    Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки у приватному пансіонаті для літніх людей у Харкові, що спричинило загибель людей. Тим часом Кабінет міністрів збирається на позачергове засідання через подію.

    Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці в Facebook.

    «Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами. Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей ч.2 ст. 270 КК України», - повідомила Венедіктова.

    Генпрокурорка зазначила, що трагедія сталася у Холодногірському районі Харкова на вулиці Нижній Гиївській, нині пожежа локалізована.

    «У вогні загинули, за даними на цю хвилину (16:45 — ред.), 15 осіб. 11 людей постраждали», - повідомила Венедіктова.

    Вона додала, що нині на місці події знаходиться керівник Харківської обласної прокуратури.

    У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через пожежу скликано позачергове засідання уряду.

    «Через страшну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду», - написав він.

    Прем'єр додав, що на доручення президента буде створено Державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії.

    Президент Володимир Зеленський повідомив у Facebook, що за попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

    «Доручаю Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації. Міністру внутрішніх справ – відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен», - написав Зеленський.

    21 січня у Харкові виникла масштабна пожежа у будинку для літніх людей. Рятувальники повідомили про 15 загиблих. У ДСНС додали, що ця інформація уточнюється. На момент загоряння в будівлі було 33 людини. Тобто кількість жертв може збільшитись.

    Також представники місцевої влади та департаменту соцзахисту повідомили, що за вказаною адресою немає жодних офіційних установ для літніх людей. «Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального», - повідомив директор департаменту.

     

    Теги: Харків пожежа трагедія прокуратура ДСНС рятувальники
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