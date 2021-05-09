Шмигаль розповів, скільки компенсаційних виплат було зроблено минулого тижня

Всього на потреби найманих працівників та ФОПів спрямували 600 млн гривень

Тривають виплати державної компенсації підприємствам, що понесли збитки через карантинні обмеження. Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook, цього тижня черговий транш був спрямований для виплати коштів найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в «червоних» зонах. Загалом на ці потреби держава направила вже 600 млн грн.

Також голова уряду нагадав, що прийом заявок на компенсаційні виплати триває.

Отримати допомогу від держави можна впродовж 30 днів із дня запровадження «червоної» зони в регіоні. Якщо область була віднесена до «червоної» зони протягом лютого-березня, то звернутися по фінансову допомогу можна через портал або застосунок «Дія» до 19 травня.

Як повідомлялося раніше, станом на початок травня 270 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень.

У пʼятницю Міністерство охорони здоров'я анонсувало скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Сумської області. Це був останній регіон України, що перебував на локдауні через коронавірус.