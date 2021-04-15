Скільки українців інфікувалися коронавірусом повторно. У МОЗ назвали цифри

14 квітня очільник МОЗ заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад

Якщо людина перехворіла, це не означає, що вона має пожиттєвий імунітет, підкреслили в Центрі громадського здоров'я

Центр громадського здоров'я має дані щодо більш ніж 1,2 тис. випадків повторного захворювання на Covid-19, повідомив генеральний директор установи Роман Родина, передає «Укрінформ».

«Таких випадків у нас більш як 1,2 тисячі за весь період з початку пандемії», – сказав Родина.

За його словами, востаннє таку інформацію ЦГЗ запросили три тижні тому. Як повторні випадки у документах визначалися такі, коли пацієнт був зареєстрований у системі як одужавший, і в нього знову була діагностована коронавірусна хвороба.

«Якщо людина перехворіла, це не означає, що вона має пожиттєвий імунітет», – підкреслив Родина.

Він наголосив, що і після перенесеного захворювання людина мусить дотримуватися карантинних обмежень, зокрема, користуватися масками.

Нагадаємо, 14 квітня очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що епідемія Covid-19 в Україні починає йти на спад.

16 427 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 15 квітня 2021 року. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Протягом 13 квітня було зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби.

За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.