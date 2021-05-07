Остання область виходить із «червоної» зони карантину

Рішення за рекомендацією МОЗ ще має офіційно ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій

Міністерство охорони здоров'я анонсувало скасування «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Сумської області. Це останній регіон України, що перебуває на локдауні через коронавірус.

За словами заступника міністра, головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, вже у п'ятницю МОЗ запропонує Державній комісії з надзвичайних ситуацій вивести область з «червоної» зони.

«Якщо ми підсумуємо, можна сказати, що у «червоний» рівень епідемічної небезпеки потрапили 14 областей і місто Київ. Середній термін перебування - 37 днів. Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше була Житомирська область (63 дні) і Чернівецька (52 дні)», – сказав Ляшко.

Він попросив громадян України не забувати, що скасовується не карантин, а тільки деякі заборони.

Вимоги носити маски в громадських будівлях і дотримуватися соціальної дистанції залишаються чинними.

«Є цифри, які нагадують нам про доцільність дотримання цих карантинних обмежень. Всього в лікарнях України перебуває 31 707 хворих або з підозрою на коронавірусну хворобу. З них на кисневій терапії – 28 041 людина, це 88% від усіх госпіталізованих. Наша система охорони здоров'я має підготовлених 68 298 ліжок з киснем», – сказав Ляшко.

Нагадаємо, що Сумська області в «червоній» зоні знаходиться з 24 березня.

Цього тижня Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину.

Напередодні «червону» зону залишили три області. Згідно з рішенням комісії, Харківська та Хмельницька перейшли в «жовту» зону, а Чернігівська - в «помаранчеву».

Сьогодні Запорізьку і Полтавську області виводять з «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення Covid-19.