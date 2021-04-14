В уряді розповіли, чи потрібен всеукраїнський локдаун

Місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію з коронавірусом, заявив Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, що закривати всю країну на локдаун немає сенсу, повідомляє «РБК-Україна».

За словами Шмигаля, місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію з коронавірусом у себе в регіонах.

Він додав, що ситуація з Covid-19 в окремих областях залишається напруженою, але в деяких регіонах фіксують зниження кількості нових випадків та госпіталізацій.

«Як ми і наголошували: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу», – заявив прем'єр-міністр.

Він також закликав українців дотримуватися протиепідемічних правил.

Сьогодні вчені з НАНУ повідомили, що в Україні пройдено пік нових виявлень Covid-19 за день, проте за летальними випадками піковий період ще не подолано. Також в МОЗ заявили, що епідемія в країні починає йти на спад.

При цьому сьогодні Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

Нагадаємо, протягом 13 квітня було зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби. За добу 12 квітня було зафіксовано 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом 11 квітня було зафіксовано 7 856 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.