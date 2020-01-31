Обрано запобіжний захід одному із підозрюваних, що намагалися підкупити голову Фонду держмайна



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НАБУ викрило трьох людей на пропозиції $5 млн голові Фонду держмайна Фото: НАБУ

Підозрюваний може вийти під заставу у 12,5 млн гривень

Обрано запобіжний захід одному із підозрюваних, який разом зі спільниками намагався підкупити голову Фонду держмайна



За клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ одному з осіб, викритих на пропозиції 5 млн дол. США неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України, обрано запобіжний захід.



Суд частково задовольнив клопотання прокурора і детектива та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 12,5 млн гривень. Крім того, на особу покладено ряд процесуальних обов'язків.



Нагадаємо, особі інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.



Обрання запобіжних заходів ще двом підозрюваним у справі тривають.





Як вже повідомлялось, восени 2019 року троє осіб запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод», 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи та сприяння у здійсненні господарської діяльності з вказаним підприємством.



Їх було затримано одразу після надання першої частини неправомірної вигоди у сумі 50 тис. доларів США.



Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ та здійснюють його із листопада 2019 року.



Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.