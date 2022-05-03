Шольц закликав Шредера звільнитись з посад у енергетичних компаніях РФ

Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні

Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував свого попередника та однопартійця Герхарда Шредера за продовження роботи у російських енергетичних компаніях. Він закликав Шредера піти у відставку з посад у державних компаніях РФ. Про це канцлер сказав під час інтерв'ю ZDF.

«Я не хочу приховувати того, що вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що навіть після звільнення з посади федерального канцлера у вас є зобов’язання, які слідують за посадою, яку ви колись обіймали», — заявив Шольц.

Він закликав Шредера піти у відставку з посад у російських державних компаніях.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відстоює свою позицію, щоб не постачати танків для України. Проте він не відкидає, що надсилатимуть техніку згодом.

Раніше стало відомо, що Німеччина таки надасть Україні важку зброю.

Нагадаємо, Німеччина погодилась на нафтове ембарго проти Росії.