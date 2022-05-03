У Бєлгороді знову чути вибухи (відео)
Російські ЗМІ переконують людей, що їм нічого не загрожує
У Бєлгородській області Росії знову повідомляють про вибухи. Відповідне відео публікують російські Telegram-канали.
«Декілька хвилин тому ми з вами почули звуки вибуху в небі. Очевидно, у них та ж природа, що у гуркотів минулої ночі. Тут військовий експерт пояснив, що це таке (робота наших ВКС). Жодної загрози городянам немає», – заспокоюють пабліки мешканців Бєлгорода.
Учора стало відомо, що біля села Томаківка Бєлгородської області Росії горить об'єкт Міноборони РФ, імовірно склад боєприпасів.
У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.
А 30 квітня повідомлялося, що у Бєлгороді знову «хлопки», городян лякають обстрілом.
Крім того, 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.
Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.
Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.
Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.