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    У Бєлгороді знову чути вибухи (відео)

    У Бєлгородській області жителі постійно чують вибухи - У Бєлгороді знову чути вибухи (відео)
    У Бєлгородській області жителі постійно чують вибухи
    фото: кадр з відео

    Російські ЗМІ переконують людей, що їм нічого не загрожує

    У Бєлгородській області Росії знову повідомляють про вибухи. Відповідне відео публікують російські Telegram-канали.

    «Декілька хвилин тому ми з вами почули звуки вибуху в небі. Очевидно, у них та ж природа, що у гуркотів минулої ночі. Тут військовий експерт пояснив, що це таке (робота наших ВКС). Жодної загрози городянам немає», – заспокоюють пабліки мешканців Бєлгорода.

    Учора стало відомо, що біля села Томаківка Бєлгородської області Росії горить об'єкт Міноборони РФ, імовірно склад боєприпасів.

    У неділю, 1 травня, під російським містом Бєлгород, що знаходиться поблизу українського кордону, піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.

    А 30 квітня повідомлялося, що у Бєлгороді знову «хлопки», городян лякають обстрілом.

    Крім того, 28 квітня уночі в російському Бєлгороді було чутно вибухи.

    Губернатор Бєлгородської області і раніше вже звинувачував Україну у нібито обстрілі російської території.

    Як повідомлялося, 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Крім того, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

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    Теги: росія окупанти війна місцева влада Міноборони РФ Україна окупація #stoprussia
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    У Бєлгороді знову чути вибухи (відео)