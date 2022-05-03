Евакуація з Маріуполя продовжиться завтра: коли й де збиратись

Точкою збору для людей є Луначарське кільце біля Бердянська

З Маріуполя 2 травня можна буде евакуюватися офіційно. Це відбуватиметься за сприяння ООН та Червоного Хреста. Про це розповіли у Маріупольській міській раді.

Точкою збору для людей є Луначарське кільце біля Бердянська.

Евакуація стартує о 7:00. У міськраді просять максимально поширювати цю інформацію серед маріупольців.

Як відомо, сьогодні продовжилася евакуація з Маріуполя.

Нагадаємо, 1 травня з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивести мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже три дні. Зеленський розповів подробиці щодо евакуації цивільних із «Азовсталі».

Стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

Завод «Азовсталь», який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Також повідомлялося, що росіяни вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на вантажівках для «гуманітарної допомоги».

Напередодні рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.