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    Події в Україні

    У боях за Україну загинув призер «Ігор Нескорених» Котовенко

    У російсько-українській війні загинув&nbsp;призер &laquo;Ігор Нескорених&raquo; Андрій Котовенко - У боях за Україну загинув призер «Ігор Нескорених» Котовенко
    У російсько-українській війні загинув призер «Ігор Нескорених» Андрій Котовенко
    фото: facebook.com/WarriorGamesUA

    У жовтні 2021 року спортсмен виграв бронзову медаль у жимі лежачи, а за рік до того виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині

    У понеділок, 2 травня, загинув український захисник та призер минулорічних «Ігор Нескорених» Андрій Котовенко. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Warrior Games: Team Ukraine.

    «Сьогодні, 2 травня, загинув Андрій Котовенко. Україна знов несе непоправні втрати, наша команда Warrior Games знову оплакує побратима. Андрій Котовенко жив Україною. Він жив її свободою і честю. Андрію, в твою честь і пам’ять буде піднятий стяг України на багатьох міжнародних змаганнях. Тебе пам’ятатимуть, як захисника України, котрий віддав своє життя за наше майбутнє!», – йдеться у повідомленні.

    Андрій Котовенко відомий тим, що внаслідок поранень, отриманих у боях у районі донецького аеропорту, переніс 22 операції та відмовився від ампутації. Каліцтво він отримав під час просування замінованою територією, коли намагався зачистити один з об'єктів російської розвідки.

    Після реабілітації Котовенко зайнявся спортом та невдовзі представив Україну на престижних змаганнях «Ігри Нескорених». У жовтні 2021 року спортсмен виграв бронзову медаль у жимі лежачи, а за рік до того виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині.

    Раніше принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото).

    Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Ігри заснував принц Гаррі. У них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання відбуваються у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи та веслування у залі.
    Теги: росія окупанти війна Україна Ігри нескорених окупація #stoprussia
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    У боях за Україну загинув призер «Ігор Нескорених» Котовенко