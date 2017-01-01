Штаб АТО повідомив про втрати в лавах українських бійців
- Вчора, 13:36
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Україна втратила одного захисника
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«На жаль, в результаті ворожого обстрілу в районі Новоселівки-2 загинув один український військовий», - сказав він.
Двоє українських бійців зазнали поранень на підступах до Луганського. «Зараз вони знаходяться в госпіталі, де їм надається вся необхідна допомога», - повідомив Мотузяник.
Як повідомив раніше штаб АТО, минулої доби російсько-терористичні війська 16 разів порушили режим тиші. Зокрема, на донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків. Там спочатку окупанти вели вогонь по наших оборонцях з мінометів 82-го калібру, гранатометів і кулеметів, а згодом посилили тиск і застосували танкове озброєння та 120-мм міномети.
За потреби українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь.