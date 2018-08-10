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    Штаб Об’єднаних сил: український боєць на Донбасі отримав осколкове поранення

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    Українські військові - Штаб Об’єднаних сил: український боєць на Донбасі отримав осколкове поранення
    Українські військові

    Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Луганське, Залізне, Богданівка, Водяне, Лебединське та Широкине.

    Також ворог обстріляв захисників Лебединського із міномету калібром 120 мм.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.

    Нагадаємо, вчора на Донбасі було зафіксовано майже півсотні обстрілів, є загиблий та поранені бійці.

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