Фінішна пряма виборів у США: Байдену достатньо перемогти у двох ключових штатах
Наразі Байден має 253 голоси виборників з необхідних 270
За даними ЗМІ, голоси не підраховані в шести штатах: Аляска, Аризона, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Джорджія.
Байден лідирує в Аризоні з 11 виборниками (50,5% проти 48,1%) та Неваді, яка дає шість виборників (49,3% проти 48,7%).
Наразі Байден має 253 голоси виборників, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів.
3 листопада у США відбулися президентські вибори. За останніми даними, Байден нарощує відрив від Трампа та отримує 253 голосів виборників, чинний президент Трамп - 214 голосів. Для перемоги кандидату необхідно заручитися підтримкою 270 виборників.
У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів.