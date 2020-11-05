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    Фінішна пряма виборів у США: Байдену достатньо перемогти у двох ключових штатах

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    Джо Байден - Фінішна пряма виборів у США: Байдену достатньо перемогти у двох ключових штатах
    Джо Байден
    Gage Skidmore/Flickr

    Наразі Байден має 253 голоси виборників з необхідних 270

    За даними ЗМІ, голоси не підраховані в шести штатах: Аляска, Аризона, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Джорджія.  

    Байден лідирує в Аризоні з 11 виборниками (50,5% проти 48,1%) та Неваді, яка дає шість виборників (49,3% проти 48,7%).

    Наразі Байден має 253 голоси виборників, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена  тріумфатором перегонів.   

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    Скріншот CNN

    3 листопада у США відбулися президентські вибори. За останніми даними, Байден нарощує відрив від Трампа та отримує 253 голосів виборників, чинний президент Трамп - 214 голосів. Для перемоги кандидату необхідно заручитися підтримкою 270 виборників. 

    У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів. 


    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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