Вибори в США: Байден побив рекорд за кількістю отриманих голосів

Байден вже отримав 69 786 232 голоси та зараз випереджає чинного главу держави Дональда Трампа

Кандидат від демократів Джо Байден вже отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії американських виборів.

Про це повідомляє Fox News.

Байден вже отримав 69 786 232 голоси та зараз випереджає чинного главу держави Дональда Трампа.

Відзначається, що він вже побив рекорд колишнього президента США Барака Обами, встановлений у 2008 році. Тоді він отримав підтримку 69 498 516 виборців.

Загальна сума голосів, відданих за Байдена, вже більш ніж на 3,9 млн перевищує кількість голосів, які отримала Гілларі Клінтон у 2016 році, коли вона виграла всенародне голосування, але програла президентство Дональду Трампу.

У Трампа зараз – 67160 663 голоси, також більше, ніж він отримав у 2016 році, і більше, ніж Обама у 2012 році. З цими голосами Трамп на третьому місці в списку за всю історію США.

За останніми даними, у Байдена 238 голосів виборників, у Трампа – 213. Для перемоги потрібно 270 голосів.