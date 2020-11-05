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    Трамп і Байден створили фонди для захисту виборів

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    Штаби Трампа і Байдена створили фонди для захисту виборів - Трамп і Байден створили фонди для захисту виборів
    Штаби Трампа і Байдена створили фонди для захисту виборів

    Попередні результати виборів президента США показують відставання Трампа від Байдена.

    Штаб чинного президента США Дональда Трампа в середу, 4 листопада, оголосив про збір коштів для захисту чесності підсумків виборів. На думку прихильників глави держави, демократи намагаються вкрасти ці вибори.

    Про це йдеться в повідомленні штабу Трампа в Twitter.

    Попередні результати виборів президента США показують відставання Трампа від Байдена.

    «Нам потрібна ваша допомога, щоб бути впевненими в тому, що у нас є ресурси для захисту результатів виборів», - йдеться у повідомленні штабу Трампа.

    Кілька годин тому суперник Трампа на виборах, демократ Джо Байден також оголосив в Twitter про створення фонду захисту виборів і запропонував зробити пожертвування для того, щоб демократи змогли бути обрані.

    «Для того, щоб гарантувати підрахунок кожного голосу, ми починаємо найбільшу ініціативу щодо захисту виборів. Тому що не Дональду Трампу вирішувати результат виборів - це робить американський народ. Вкладіться в новий «Фонд боротьби Байдена», - написав Байден.

    США вибори Twitter
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