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    Штаб Трампа вимагає призупинити підрахунок голосів в Мічигані, де вирвався вперед Байден

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    За результатами обробки 96% бюлетенів він набирає 49,7% голосів виборців, а Трамп - 48,8% голосів - Штаб Трампа вимагає призупинити підрахунок голосів в Мічигані, де вирвався вперед Байден
    За результатами обробки 96% бюлетенів він набирає 49,7% голосів виборців, а Трамп - 48,8% голосів

    Перемога в Мічигані дає кандидату 16 голосів вибірників

    Штаб чинного президента США, республіканця Дональда Трампа подав позов з вимогою призупинити підрахунок голосів у штаті Мічиган, де лідирує демократ Джо Байден.

    Про це повідомляє The Guardian.

    У штабі Трампа заявили, що не могли спостерігати за процесом підрахунку голосів, хоча це передбачено законом штату. Також менеджер штабу Білл Степіан зажадав перерахувати ті голоси, які було підраховано, поки в штабу Трампа не було доступу до процесу підрахунку голосів.

    Демократ Джо Байден насилу вирвався вперед в хиткому штаті Мічиган. За даними Fox News, за результатами обробки 96% бюлетенів він набирає 49,7% голосів виборців, а Трамп - 48,8% голосів. Перемога в Мічигані дає кандидату 16 голосів вибірників.

    Раніше керівник виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа Білл Степієн заявив, що вони вимагають перерахувати голоси в штаті Вісконсін.

    Також повідомлялося, що Трамп звинувачує демократів у маніпуляціях голосами у Пенсильванії та Мічигані.

    4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

    Президент Дональд Трамп назвав дивним відрив Байдена в ключових шатах і натякає на фальсифікації.

    До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його  показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді. 

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