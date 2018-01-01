Штепа не прийшла в суд

Наступне засідання суду призначено на 28 лютого

Підготовче засідання Жовтневого райсуду Харкова у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи не відбулося - обвинувачена не з'явилася. Про це розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик. «Суд не відбувся: Штепа не з'явилася. Вона надала клопотання суду про перенесення засідання у зв'язку з тим, що знаходиться на



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Неля Штепа

Наступне засідання суду призначено на 28 лютого

Підготовче засідання Жовтневого райсуду Харкова у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи не відбулося - обвинувачена не з'явилася.

Про це розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

«Суд не відбувся: Штепа не з'явилася. Вона надала клопотання суду про перенесення засідання у зв'язку з тим, що знаходиться на медичному обстеженні», - зазначила Дубовик.

За її словами, наступне засідання суду призначено на 14:00 28 лютого.

1 лютого Жовтневий райсуд Харкова призначив на 7 лютого підготовче засідання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Головуючим призначено Дениса Чижиченка.

Водночас, адвокат Олександр Шадрін вважає, що Чижиченко візьме самовідвід. «Він як слідчий суддя вже брав участь у розгляді справи Штепи. Додатково, наскільки мені відомо, зараз Штепа хвора, на лікарняному, і навряд чи зможе приїхати до Харкова 7 лютого», - додав адвокат.

Як повідомляв раніше Укрінформ, Штепа була затримана 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені «під дулом автомата». Їй загрожує довічний термін.

Джерело: Укрінформ