Штепу госпіталізували в лікарню – адвокат



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Це вже не вперше, коли Штепа опиняється у лікарні

За словами адвоката, його підзахисну госпіталізували у зв’язку з загостренням хронічної хвороби

Орджонікідзевський районний суд Харкова вчергове переніс засідання у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи через те, що підсудну госпіталізували.

Про це УНН повідомив адвокат Штепи Олександр Тананакін.

«Перенесли на 12 березня у зв’язку з тим, що її (Штепу – ред.) госпіталізували», - сказав Тананакін.

Він уточнив, що його підзахисну госпіталізували у зв’язку з загостренням хронічної хвороби.

Це вже не вперше, коли Штепа опиняється у лікарні. У листопаді минулого року її, за словами адвоката, госпіталізували з інсультом.

Як відомо, 25 лютого судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи перенесли на 4 березня через хворобу судді.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.