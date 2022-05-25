Небезпека повторного вторгнення з півночі. Україна посилює охорону кордонів

МВС посилило режим служби в прикордонних областях

Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення РФ з північного напрямку. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

«Ми спільно з підрозділами Збройних сил зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії. На сьогоднішній день ми частіше стикаємося з артилерійськими чи мінометними обстрілами. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають», – сказав Єнін.

За його словами, зараз вздовж кордонів з Білоруссю елементів накопичення ударних угрупувань ворога не спостерігається.

«Ворог здійснює турбуючий вогонь не даючи нам відволікти певні резерви на більш «гарячі» напрямки», – додав Єнін.

Як відомо, РФ знову почала накопичувати війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей. А в Харкові, де українські захисники відкинули окупантів до державного кордону, очікують, що оборонна підготовка може змінитися на масові бої.

Російська Федерація вже окупувала 95% Луганської області.