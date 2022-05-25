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    Події в Україні

    Небезпека повторного вторгнення з півночі. Україна посилює охорону кордонів

    У прикордонних областях виставляються додаткові наряди - Небезпека повторного вторгнення з півночі. Україна посилює охорону кордонів
    У прикордонних областях виставляються додаткові наряди
    фото з відкритих джерел

    МВС посилило режим служби в прикордонних областях

    Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України готові до відсічі будь-яких спроб повторного вторгнення РФ з північного напрямку. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону.

    «Ми спільно з підрозділами Збройних сил зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії. На сьогоднішній день ми частіше стикаємося з артилерійськими чи мінометними обстрілами. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають», – сказав Єнін.

    За його словами, зараз вздовж кордонів з Білоруссю елементів накопичення ударних угрупувань ворога не спостерігається.

    «Ворог здійснює турбуючий вогонь не даючи нам відволікти певні резерви на більш «гарячі» напрямки», – додав Єнін.

    Як відомо, РФ знову почала накопичувати війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей. А в Харкові, де українські захисники відкинули окупантів до державного кордону, очікують, що оборонна підготовка може змінитися на масові бої.

    Російська Федерація вже окупувала 95% Луганської області.

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    Теги: прикордонники росія МВС окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Небезпека повторного вторгнення з півночі. Україна посилює охорону кордонів