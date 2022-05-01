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    Події в Україні

    СБУ знешкодила диверсантів, які збиралися збити пасажирський літак

    Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів - СБУ знешкодила диверсантів, які збиралися збити пасажирський літак
    Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів
    фото з відкритих джерел

    В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну

    Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Про це інформує пресслужба відомства.

    Агенти генштабу збройних сил РФ готували теракт – планували збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі.

    В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Stinger».

    Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі.

    До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил РФ та має позивний «Морпех».

    Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

    За його завданням ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування «довірчих» відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів так званих «кадировців».

    У подальшому російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для незаконного отримання іноземного ПЗРК та його передачі до країни-агресора.

    Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів.

    Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин викритого злочину та притягнення до відповідальності його організаторів.

    Одночасно з викриттям зазначених злочинних планів СБУ викрила факти, які засвідчують суттєвий рівень деградації розвідслужб РФ.

    Серед іншого вдалося встановити, що «Морпех» брехав своєму керівництву про успіхи в Україні і давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито «напад на блокпост сил ТРО».

    Раніше Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області.

    Нагадаємо, 28 квітня окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині. До слова, очільник Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами. На тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму.

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    Теги: росія окупанти теракт СБУ ЗСУ війна літак напад Україна кордон окупація час #stoprussia
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    СБУ знешкодила диверсантів, які збиралися збити пасажирський літак