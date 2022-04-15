На Одещині слідчі провели масштабну спецоперацію з виявлення диверсантів (фото)

Виявлено трьох осіб, які можуть бути причетні до діяльності ворожих диверсійних груп

На Одещині працівники Державного бюро розслідувань спільно з співробітниками Нацполіції України провели масштабну спецоперацію та перевірили на можливі контакти з представниками країни-окупанта понад 40 осіб, причетних до кримінального світу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«В результаті виявлено трьох осіб, які можуть бути причетні до діяльності ворожих диверсійних груп. Порушено кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Усіх передано Службі безпеки України», – зазначається у повідомленні.

Крім цього, за сприяння ГУ ДМС України в Одеській області, зібрано матеріали та видворено за межі України шести громадян інших держав, які так чи інакше могли сприяти дестабілізації ситуації в регіоні, а також затримано одного мешканця Одещини, який знаходився у розшуку за вбивство.

«В ході масштабних опертивно-слідчих заходів було також виявлено чотири місця промислового вирощування наркотичних рослин, вилучено понад 3000 кущів коноплі та близько 2 кг висушеної готової продукції. Вартість зілля на «чорному ринку» складає понад 16 млн грн.», – йдеться в повідомленні ДБР.

За даним фактом зареєстровано чотири кримінальних провадження за ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Важливо зауважити, що з сотень людей, перевірених працівниками ДБР за період гарячої фази війни, лише одиниці виявляються ворожими агентами. Більшість іноземців, навіть якщо мають проблеми із законом, проти приходу «руського міру» в їхні міста. Для достовірності отриманої інформації більшість із них проходили опитування за допомогою поліграфа.

Нагадаємо, в Україні протягом минулого місяць правоохоронці затримали близько 600 диверсантів.