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    Події в Україні

    СБУ затримала російських агентів, які «готували» Миколаїв для диверсантів

    Після &laquo;успішного&raquo; виконання завдань частину агентів мали евакуювати до окупованого Криму - СБУ затримала російських агентів, які «готували» Миколаїв для диверсантів
    Після «успішного» виконання завдань частину агентів мали евакуювати до окупованого Криму
    фото: СБУ

    Серед затриманих – колишні українські військовослужбовці

    Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу, яка мала забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Миколаїв.

    Установлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило п’ять осіб з числа місцевих жителів. Серед них жінки – колишні українські військовослужбовці з дислокованих у регіоні підрозділів. Їх залучали для додаткової конспірації: нібито вони не мали викликати підозри в українських силовиків.

    За вказівками куратора агенти також збирали інформацію про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та наслідки ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

    Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися використовувати чинних військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.

    Після «успішного» виконання завдань частину агентів мали евакуювати до окупованого Криму, іншим обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

    Під час слідчо-оперативних дій в обласному центрі затримано активних учасників ворожої групи.

    Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, вранці 16 травня в Миколаєві прогриміли вибухи. Російські війська обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна шпигун Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    СБУ затримала російських агентів, які «готували» Миколаїв для диверсантів