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    Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)

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    На острові Сицилія сталося нове виверження вулкану Етна, 9 серпня 2021 року - Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)
    На острові Сицилія сталося нове виверження вулкану Етна, 9 серпня 2021 року
    Фото: rainews.it

    Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів – приблизно раз на три місяці один із них вивергається

    На італійському острові Сицилія вночі 9 серпня сталося виверження вулкану Етна. Місто поряд вкрило шаром вулканічного попелу. Про це повідомляє місцеве видання Rai News.

    Виверження, яке розпочалося приблизно о 1:40 ночі та завершилось близько 5 ранку, супроводжувалось гучним ревом та потоками лави.

    Виверження вулкану спричинило землетрус магнітудою 4,5. У соцмережах публікували відео того, як трясуться шафи у будинку.

    Від вулкана піднялася хмара диму, тож рейси з аеропорту Катанії зранку 9 серпня були відкладені. Про постраждалих внаслідок виверження не повідомляється.

    Місто Цафферана-Етнеа, що поряд з Етною, вкрило вулканічним попелом, 9 серпня 2021 року Фото: AP Photo/Salvatore Allegra
    Місто Цафферана-Етнеа, що поряд з Етною, вкрило вулканічним попелом, 9 серпня 2021 року Фото: AP Photo/Salvatore Allegra

    Крім того, вулиці міста Цафферана-Етнеа поряд із найвищим і найактивнішим вулканом Європи вкрило вулканічним попелом.

    За різними даними, висота Етни коливається від 3 326 до 3 350 метрів – вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів – приблизно раз на три місяці один із них вивергається.

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    Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)
    Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)
    Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)
    Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)
    Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)
    Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)
    Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)

    Додамо, ще у липні повідомлялося, що на Сицилії знову прокинувся вулкан Етна.

    Читайте також: Найактивніший вулкан Європи Етна сповзає до Середземного моря
    Теги: Італія вулкан надзвичайні ситуації землетрус
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    Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)