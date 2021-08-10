Сицилійське місто вкрило попелом після виверження Етни (фото, відео)

На острові Сицилія сталося нове виверження вулкану Етна, 9 серпня 2021 року

Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів – приблизно раз на три місяці один із них вивергається

На італійському острові Сицилія вночі 9 серпня сталося виверження вулкану Етна. Місто поряд вкрило шаром вулканічного попелу. Про це повідомляє місцеве видання Rai News.

Виверження, яке розпочалося приблизно о 1:40 ночі та завершилось близько 5 ранку, супроводжувалось гучним ревом та потоками лави.

Виверження вулкану спричинило землетрус магнітудою 4,5. У соцмережах публікували відео того, як трясуться шафи у будинку.

Від вулкана піднялася хмара диму, тож рейси з аеропорту Катанії зранку 9 серпня були відкладені. Про постраждалих внаслідок виверження не повідомляється.

Місто Цафферана-Етнеа, що поряд з Етною, вкрило вулканічним попелом, 9 серпня 2021 року Фото: AP Photo/Salvatore Allegra

Крім того, вулиці міста Цафферана-Етнеа поряд із найвищим і найактивнішим вулканом Європи вкрило вулканічним попелом.

За різними даними, висота Етни коливається від 3 326 до 3 350 метрів – вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів – приблизно раз на три місяці один із них вивергається.

Додамо, ще у липні повідомлялося, що на Сицилії знову прокинувся вулкан Етна.

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