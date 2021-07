На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: фото та відео

На італійському острові Сицилія знову почалося виверження вулкану Етна. Про це повідомляє ANSA.

Хмару попелу, що утворилася в результаті виверження, було видно на висоті в шість кілометрів поблизу Катанії. Також було зафіксовано виверження лави.

Водночас влада не закривала авіапростір над аеропортом сицилійського міста.

I managed to get closer after half an hour, it was so windy and so spectacular a day to remember #ETNA pic.twitter.com/2Pb7kQeYdv

Інститут вулканології INGV заявив, що це останній «пароксизм» у новій фазі вулканічної активності Етни, яка розпочалася в середині лютого.

A powerful new paroxysm occurred at #Etna's Southeast Crater at lunch time on 14 July 2021. Here are some moments during the early phase of the paroxysm, which subsequently became much more violent. pic.twitter.com/w4N5bs6GpS