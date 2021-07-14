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    На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: фото та відео

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    Сейсмологи кажуть, вулкан буде далі викидати попіл та лаву - На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: фото та відео
    Сейсмологи кажуть, вулкан буде далі викидати попіл та лаву
    Фото з відкритих джерел

    Хмару попелу, що утворилася в результаті виверження, було видно на висоті в шість кілометрів

    На італійському острові Сицилія знову почалося виверження вулкану Етна. Про це повідомляє ANSA.

    Хмару попелу, що утворилася в результаті виверження, було видно на висоті в шість кілометрів поблизу Катанії. Також було зафіксовано виверження лави.

    Водночас влада не закривала авіапростір над аеропортом сицилійського міста.

    Інститут вулканології INGV заявив, що це останній «пароксизм» у новій фазі вулканічної активності Етни, яка розпочалася в середині лютого.

    INGV також заявив, що знайшов «серце» вулкану, яке сприяє активності й збільшенню енергії всередині вулкана.

    Етна – найвищий діючий вулкан Європи. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж 1865 року.

    Нагадаємо, 10 липня на Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи – Етна. Це вже 17-те виверження за півтора місяці.

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    Теги: вулкан Twitter влада
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    На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: фото та відео