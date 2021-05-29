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    Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)

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    За добу в безпечні райони було перевезено майже 200 осіб - Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)

    За добу в безпечні райони було перевезено майже 200 осіб

    Фото: mil.gov.ua

    Український вертолітний загін залишається єдиним, хто виконує польотні завдання в умовах надзвичайних ситуацій

    Українські миротворці були задіяні під час евакуації місцевого населення в місті Гома в Демократичній Республіці Конго.

    Тільки за попередню добу в безпечні райони було перевезено майже 200 осіб, повідомляється на сайті Міноборони України.

    «У зв'язку з надзвичайною ситуацією через виверження вулкана в місті Гома, сейсмічної активності і наявності вулканічного пилу, екіпажі вертольотів 18 окремого вертолітного загону притягнуто до щоденної евакуації місцевого населення і персоналу Місії ООН», – йдеться в повідомленні військового відомства.

    Зазначається, що польоти здійснюються в екстремальних умовах.

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    Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)
    Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)
    Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)
    Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)
    Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)
    Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)

    Наразі український вертолітний загін залишається єдиним, хто виконує польотні завдання в умовах надзвичайних ситуацій

    Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома. Минулої неділі стало відомо, що потік вулканічної зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста.

    Також були евакуйовані і українські миротворці з 18 окремого вертолітного загону, чия база розташовувалася неподалік вулкану. Але 23 травня вони повернулися до місця своєї дислокації.

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    Теги: стихійні лиха ООН вулкан Африка миротворці населення евакуація
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    Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)