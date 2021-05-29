Виверження вулкана в Конго: українські миротворці масово евакуюють людей (фото)

За добу в безпечні райони було перевезено майже 200 осіб

Український вертолітний загін залишається єдиним, хто виконує польотні завдання в умовах надзвичайних ситуацій

Українські миротворці були задіяні під час евакуації місцевого населення в місті Гома в Демократичній Республіці Конго.

Тільки за попередню добу в безпечні райони було перевезено майже 200 осіб, повідомляється на сайті Міноборони України.

«У зв'язку з надзвичайною ситуацією через виверження вулкана в місті Гома, сейсмічної активності і наявності вулканічного пилу, екіпажі вертольотів 18 окремого вертолітного загону притягнуто до щоденної евакуації місцевого населення і персоналу Місії ООН», – йдеться в повідомленні військового відомства.

Зазначається, що польоти здійснюються в екстремальних умовах.

Наразі український вертолітний загін залишається єдиним, хто виконує польотні завдання в умовах надзвичайних ситуацій

Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома. Минулої неділі стало відомо, що потік вулканічної зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста.

Також були евакуйовані і українські миротворці з 18 окремого вертолітного загону, чия база розташовувалася неподалік вулкану. Але 23 травня вони повернулися до місця своєї дислокації.