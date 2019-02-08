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    «Сила людей» хоче повернути людям гроші, які ті назбирали на реєстрацію Гнапа

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    Дмитра Гнапа 8 лютого зареєстрували кандидатом у президенти&nbsp; - «Сила людей» хоче повернути людям гроші, які ті назбирали на реєстрацію Гнапа
    Дмитра Гнапа 8 лютого зареєстрували кандидатом у президенти 

    У разі відмови Дмитра Гнапа знятись з виборів, партія планує негайно скликати всеукраїнський з’їзд з цього питання

    Політична партія «Сила людей» офіційно закликала свого представника на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від участі у виборах через те, що він, будучи журналістом, не перерахував кошти з премії на потреби армії.

    «Публічно звернутись до Дмитра Гнапа з вимогою відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом на пост президента України від політичної партії «Сила людей» задля демонстрації політичної зрілості та відповідальності, а також забезпечення повернення грошей застави на рахунок партії», — йдеться у повідомленні.

    У партії заявили, що скличуть Всеукраїнський з'їзд, якщо Гнап відмовиться дослухатися до заклику знятися з виборів. 

    «Після повернення грошей на рахунки партії забезпечити повернення грошей кожному за особистою заявою, а залишок грошей використати на проведення передвиборчої кампанії до Верховної ради України», — додали в політсилі. 

    Нагадаємо, напередодні партія «Сила людей» закликала представника партії на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від кандидатства. 

    Раніше керівник проекту «Слідство.Інфо» Анна Бабінець повідомила, що колишній його глава Дмитро Гнап перекаже €9,1 тис. отриманої 2015 року премії організації на рахунок «Слідства.Інфо», а потім гроші буде перераховано на допомогу українській армії. Вона зазначила, що Гнап обіцяв переказати всі гроші українським військовим у 2015 році, але не зробив цього. 

    3 лютого 2019 року представник політичної партії «Сила людей» Дмитро Гнап подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії.

    8 лютого ЦВК зареєструвала Гнапа кандидатом у президенти. 

    Напередодні Гнап відповів на заклик депутатів партії «Сила людей» та заявив, що не буде знімати свою кандидатуру з виборів президента.

    Також зазначимо, що люди назбирали Гнапу три мільйони на внесок для участі у виборах.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    ЦВК вибори гроші партії президент
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