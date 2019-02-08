Гнап не збирається знімати свою кандидатуру з виборів: Я не зробив нічого поганого



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Кандидат у президенти України Дмитро Гнап

«Те що я вчасно не передав ці гроші, це моя лажа», - заявив Гнап

Колишній журналіст-розслідувач Дмитро Гнап відповів на заклик депутатів партії «Сила людей» та заявив, що не буде знімати свою кандидатуру з виборів президента.

«Я не збираюсь знімати свою кандидатуру з президентських виборів, бо нічого поганого я не зробив», - сказав Гнап.

Дмитро Гнап пояснив, що гроші зберігав у себе на «чорний день проекту» «Слідство.Інфо». Також він зазначив, що не зміг передати всі кошти одразу на рахунки армії, оскільки у 2015 році проект мав фінансові труднощі й вони були потрібні для його подальшого існування.

«Те що я вчасно не передав ці гроші, це моя лажа. Колись не вистачало часу. Але як тільки перша людина мені подзвонила, я сказав, що вони лежать на депозиті і я готовий передати їх. І ми домовились. Зараз «Слідство.Інфо» відкриває рахунок. Сьогодні (7 лютого, - ред) я ці гроші поклав на банківський рахунок, перевівши їх з готівки до безготівки. І чекаю, щоб перевести ці гроші».

Нагадаємо, напередодні партія «Сила людей» закликала представника партії на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від кандидатства.

Раніше керівник проекту «Слідство.Інфо» Анна Бабінець повідомила, що колишній його глава Дмитро Гнап перекаже €9,1 тис. отриманої 2015 року премії організації на рахунок «Слідства.Інфо», а потім гроші буде перераховано на допомогу українській армії. Вона зазначила, що Гнап обіцяв переказати всі гроші українським військовим у 2015 році, але не зробив цього.

3 лютого 2019 року представник політичної партії «Сила людей» Дмитро Гнап подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії.

Також зазначимо, що люди назбирали Гнапу три мільйони на внесок для участі у виборах.

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Джерело: Громадське